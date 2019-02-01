الحوراني: 11 شهيداً و450 معتقلا وإصابة 150 أسيرا خلال يناير

أصدر مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية تقريره الشهري حول ابرز الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني خلال شهر كانون ثاني من العام 2019، واهم ما جاء في التقرير. الشهداء: ارتقى ( 11 ) شهيداً من بينهم ثلاثة اطفال وامرأه برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية والقدس وعلى حدود قطاع غزة، حيث ارتقى (6) شهداء في قطاع غزة و (5) شهداء في الضفة الغربية والقدس من بينهم مواطنا استشهد برصاص المستوطنين الذين هاجموا قرية المغير شمال مدينة رام الله، والطفلة سماح مبارك (16) عاما التي اعدمها جنود الاحتلال على حاجز الزعيم المؤدي الى القدس بدم بارد، ولا زالت سلطات الاحتلال تحتجز في ثلاجاتها (38) جثماناً لشهداء من الضفة الغربية وقطاع غزة في مخالفة صارخه للقانون الانساني الدولي.

اعتقلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي خلال شهر كانون الثاني الماضي نحو (450) مواطناً في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، من بينهم (7) مواطنين من قطاع غزة، كما قامت قوات الاحتلال باصابة وجرح نحو (1200) مواطنا منهم (923) مواطناً في قطاع غزة، ونحو (130) في الضفة الغربية والقدس، وذلك خلال اطلاق النار والغاز السام على المشاركين في المسيرات السلمية على طول الحدود في قطاع غزة، واثناء اقتحام قوات الاحتلال للقرى والبلدات والمخيمات في الضفة الغربية، ومن بين المصابين (18) مسعفا من الطواقم الطبية في قطاع غزة بالاضافة الى (8) مصورين صحفيين.

كما اصيب العشرات بحالات اختناق نتيجة اطلاق قنابل الغاز السام على المشاركين في المسيرات الاسبوعية ضد بناء الجدار ومصادرة الاراضي في كل من نعلين وبلعين ورأس كركر وكفر قدوم، فيما اصيب نحو (150) اسيراً يقبعون في سجن "عوفر" الاحتلالي نتيجة الاقتحامات التي نفذتها ادارة سجون الاحتلال لغرف المعتقلين حيث استخدمت خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز، والقنابل الصوتية، والهراوات، والكلاب البوليسية، وقد تم تم نقل (20) منهم الى المستشفيات في جريمة واضحة ضد الانسانية وخرق لمعاهدة جنيف بشأن معاملة الاسرى.