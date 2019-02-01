الاحتلال يصادق على بناء 559 وحدة سكنية في القدس خلال شهر

صادقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، على بناء (559) وحدة سكنية في مستوطنات قائمة على أراضي مدينة القدس، وذلك خلال يناير الماضي، حيث تمت المصادقة على بناء (296) وحدة سكنية في مستوطنة "بسغات زئيف" القائمة على أراضي شعفاط وبيت حنينا و(263) وحدة سكنية في مستوطنة "رامون الون" القائمة على أراض تابعة لقرية بيت إكسا شمال غرب القدس، وبحسب التقرير الشهري، الذي أصدره مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية حول أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس طلب عائلات الشيخ جراح في منطقة "كرم الجاعوني" النظر في وثائق وطابو تثبت ملكيتهم للأرض والمنازل، حيث أصدرت المحكمة قرارًا باخلاء بناية يسكنها (5) عائلات تضم حوالي (45) شخصا، فيما تعمل جمعيات استيطانية على تهجيرهم والاستيلاء على كامل الحي الذي يسكنه أكثر من (100) عائلة فلسطينية منذ خمسينات القرن الماضي، تمهيدا لبناء حي استيطاني، وكانت جمعيات استيطانية تقدمت بمشروع استيطاني مكون من (8) مبان كل منها (12) طابقا بواقع (500) وحدة سكنية، وقال مكتب الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في القدس: "إن هناك أكثر من (800) فلسطيني قد يفقدوا حق السكن في منازلهم نتيجة قضايا أمام المحاكم الإسرائيلية رفعتها منظمات استيطانية".



إلى ذلك صادقت ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال الإسرائيلي على طلب وزارة الإسكان الإسرائيلية تخصيص (1182) دونما بالقرب من قرية النهلة جنوب مدينة بيت لحم ضمن مخطط حكومي لمحاصرة المدينة بالمستوطنات، وذكرت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، أن وزارة الإسكان الإسرائيلية كانت قد أعدت سابقا مخططا هيكليا لبناء (2500) وحدة سكنية في نفس المنطقة، وفي حال تنفيذ المخطط ستقطع جنوب الضفة الغربية إلى النصف، إلى ذلك كشف مركز أبحاث الأراضي في القدس، عن أن وزارة المالية الإسرائيلية منحت الترخيص لتنفيذ مخطط استيطاني يهدف إلى الاستيلاء على حوالي (139) دونما من أراضي قرية دير دبوان شرق محافظة رام الله والبيرة، بهدف ربط مستوطنة "معاليه مخماس" بمستوطنة "متسبيه داني" حسب ما يظهره المخطط التفصيلي للمشروع، كما أصدر جيش الاحتلال أمرًا عسكريًا بإغلاق ما مساحته (7000) دونما من الأراضي الوقفية التابعة لوزارة الأوقاف في منطقة العوجا بمحافظة اريحا وذلك بحجة "الأغراض الأمنية".

وجرفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهر المنصرم مساحات واسعة من أراضي المواطنين الزراعية في الضفة الغربية، وتركزت عمليات التجريف في كل من: منطقة بئر شاهين وواد السمن جنوب مدينة الخليل، بالإضافة إلى تجريف (4.5) دونما من أراضي قرية ظهر المالح المعزولة خلف جدار الضم والتوسع العنصري جنوب غرب جنين، و(30) دونما من أراضي خربة يانون جنوب نابلس، وتجريف أرض مساحتها ثلاثة دونمات قرب بلدة بتير غربي بيت لحم مما أدى لاقتلاع (73) شجرة زيتون، كما اقتلعت جرافات الاحتلال نحو (50) شجرة زيتون قرب قرية بروقين غربي سلفيت، وكذلك تجريف طريق في منطقة مسافر يطا جنوبي محافظة الخليل، بالإضافة إلى تجريف أراضٍ تابعة لبلدة عصيرة القبلية بمحاذاة مستوطنة يتسهار جنوب نابلس وأراض تابعة لدير اللاتين في الأغوار.