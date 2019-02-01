احتجاجات السودان تتواصل والأمن يطلق "الغاز" علي المسيرات

منذ 3 يوم

واصلت ولايات السودان ، اليوم الجمعة 1 فبراير ، احتجاجاتها ضد تردي الأوضاع الاقتصادية المتردية ، فيما اطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي علي المحتجين في أم درمان الواقعة على الضفة المقابلة للخرطوم من نهر النيل.

وحسب شهود عيان بدأت احتجاجات اليوم عقب صلاة الجمعة حيث هتف المتظاهرون "تسقط بس"، وهو الشعار الرئيسي للدعوة إلى إسقاط البشير.

واستخدمت قوات الأمن في بعض الأحيان الذخيرة الحية لتفريق المحتجين.



ومنذ انطلاق الاحتجاجات السودانية 18 ديسمبر ، سقط نحو 45 شخصا فيما اصيب المئات. حسب منظمة العفو الدولية.