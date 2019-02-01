إيقاف مذيع بقناة رياضية ترحم علي شهداء انتفاضة السودان

أوقفت قناة "السودان24" الخاصة، مذيعا رياضيا يعمل فيها، بعد أن ترحم على شهداء الإنتفاضة السودانية التي انطلقت 1 فبراير ، بحجة أن ما فعله "ينتهك سياسة القناة".

وفي تعليقه على قرار فصله، قال المذيع حاتم التاج لهيئة الإذاعة البريطانية إنه أحيل إلى مجلس للتحقيق مباشرة بعد نهاية برنامجه، وسأله القائمون على القناة عن سبب ما فعله.

وأكد التاج أنه مقتنع بما قام به، وأن الترحم على "الشهداء" لا يعتبر خرقا لسياسات وأخلاقيات المهنة.

وأوضح أنه فعل ذلك سابقا، إذ ترحم على قتلى حادث غرق العبارة الذي راح ضحيته 23 طفلا.

وحسب مواقع محلية، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فإن عدد من زملاؤه قدموا استقالاتهم من القناة، احتجاجا على فصل زميلهم التاج.