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لمروره بحالة اكتئاب... انتحار نقيب شرطة بـ"سوهاج"

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 501
لمروره بحالة اكتئاب... انتحار نقيب شرطة بـ"سوهاج"

أقدم نقيب شُرطة يُدعى "أحمد حسين عبد الباسط" رئيس نقطة الشرق بطما بسوهاج يوم أمس الجمعة على الانتحار باستخدام سلاحه الميري.

بالفحص والتحري تبين مصرع رئيس نقطة الشرق بمركز طما بطلق ناري، تسبب في عمل فتحتي دخول وخروج من الفم ومؤخرة الرأس.

وأشار أحد المقربين من النقيب إلى أنه كان يُقيم بمركز أبنوب محافظة أسيوط وكان في خدمة مرور على الكنائس بدائرة مركز طما صباح الجمعة، وعقب عودته لمركز الشرطة، ودخول المركز في الثامنة صباحا سُمع دوي لطلق ناري، وتبين أن عبد الباسط قد انتحر بإطلاق عيار ناري من سلاحه الميري، في فمه أدى إلى فتحة خروج من مؤخرة الرأس ولقي مصرعه على الفور.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن الضابط يمر بحالة اكتئاب نفسي منذ فترة ويميل إلى العزلة والانطواء، ويتلقى العلاج لدى أحد الأطباء النفسيين، وأنه دائم الجلوس مع نفسه ولا يميل كثيرا لبناء صداقات مع زملاءه.

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