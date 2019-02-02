القوات العراقية تفجر 68 عبوة ناسفة في الأنبار

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، أن القوات الأمنية العراقية فجرت 68 عبوة ناسفة وفككت دارا مفخخة في الأنبار، وقال المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم- إن القوات الأمنية في قيادة عمليات الأنبار تمكنت من تفجير 68 عبوة ناسفة، وفككت دارا مفخخا، في حين تمكنت أيضا من تفجير حزام ناسف من مخلفات عصابات (داعش) الإرهابية ضمن قاطع المسئولية، وأن قيادة عمليات الجزيرة نفذت واجبا لتطهير طريق من قاعة عين الأسد الجوية وتمكنت من تطهير مسار أنبوب في شركة النفط في منطقة (كبيسة).