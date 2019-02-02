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مصرع وإصابة 6 أشخاص بحادثي تصادم بالبحيرة

منذ 3 يوم
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مصرع وإصابة 6 أشخاص بحادثي تصادم بالبحيرة

لقى اليوم مواطن مصرعه وأصيب 5 آخرين فى حادثى تصادم فى مركزى أبو المطامير ووادى النطرون بمحافظة البحيرة، وكان أمن البحيرة، إخطارا بالحادث وكشفت التحريات، عن تصادم سيارتين ميكروباص، على طريق قرية أبو بكر الصديق بمركز أبو المطامير.

 

وأسفر الحادث عن وفاة "فتحى محمود الزيات"، وإصابة كلا من"وائل حسن إبراهيم"، و"سمير محمد أبو الوفا"، وتم نقلهم إلى مستشفى النوبارية، وعلى الطريق الصحراوى، وأمام مدخل الكتكوت فى نطاق غرب النوبارية، اصطدمت سيارة نقل بأتوبيس، مما أسفر عن إصابة 3 مواطنين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحررت المحاضر اللازمة بالوقائع وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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