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أثيوبيا تكشف سبب تأخر سد النهضة والتكلفة الجديدة للبناء السد

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 594
أثيوبيا تكشف سبب تأخر سد النهضة والتكلفة الجديدة للبناء السد

تحدث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، عن التكلفة الجديدة لبناء سد النهضة الآُثيوبي بعد التأخيرات المتلاحقة في بدء تشغيله، وإن التأخير في تشييد سد النهضة قد أفرز زيادة في تكلفة بنائه بنسبة 60 بالمئة، وقد وتحدث آبي أحمد خلال جلسة استثنائية مع أعضاء مجلس النواب، تناول فيها الكثير من المسائل الاقتصادية والسياسية الخاصة بالبلاد، من بينها تطورات بناء سد النهضة، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية "إنا".

 

وأضاف: "القادة يجب أن يكونوا دائما حذرين من قراراتهم، لأنه لا يمكن لأحد أن يكون فوق القانون"، وكشف مدير مشروع سد النهضة كيفلي هورو، أن المشكلة الأساسية في تأخر بناء السد لمدة 3 سنوات تمثلت في وجود واد عميق خلال تغيير مجرى المياه.

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