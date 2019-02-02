بسبب كسر خطوط المياة والصيانة.. انقطاع المياه في قري الدقهلية

تسبب كسر 3 خطوط للمياه بقري الهلال والإسكندرية والمحلاوي التابعة لمركز ومدينة الجمالية بالدقهلية، اليوم السبت، في انقطاع المياه عن هذه القرى وقرية الربيعة أيضا، وبحسب بيان صادر عن محافظة الدقهلية ، اليوم السبت ، فإن أجهزة شركه المياه بدأت في إصلاح الخطوط المكسورة، على أن تتم إجراءات الصيانة خلال ساعة واحدة.

شدد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على ضرورة مراجعة كافة خطوط المياه خاصة المكشوفة ومعرفة أسباب كسر الخطوط، والتغلب على المشكلات التي تؤدي إلى الكسر خاصة في القرى، كما طالب بضرورة تواجد المسئولين بالوحدات المحليه للقرى أثناء عملية الإصلاح وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

وتوقفت محطة مـياه منية النصر بمحافظة الدقهلية، عن العمل نتيجة قيام شركة كهرباء الدقهلية بعمل صيانة لمحطة محولات كهرباء منية النصر، وقال بيان أخرر صادر عن المحافظة، انه من المُقرر أن تعود المياه إلى قرى “كفر علام، وميت عاصم، وأبو ذكرى، وبرمبال الجديدة، وكفر علام” خلال ساعتين من الآن، وأن أعمال الصيانة تسببت في انقطاع المـياه من الساعة الثامنة صباحا وحتى الانتهاء من صيانة محطة المحولات.