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رئيس وزراء السودان.. انفصال الجنوب سبب الأزمة الاقتصادية

منذ يوم
عدد القراءات: 340
رئيس وزراء السودان.. انفصال الجنوب سبب الأزمة الاقتصادية

أكد "معتز موسى" رئيس الوزراء السوداني، على أن السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية هو انفصال جنوب السودان.
جاء ذلك في تصريحات للمسئول السوداني قال فيها: انفصال جنوب السودان سبب الأزمة الاقتصادية وكان سببا في فقدان الدولة حوالى 90% من إيراداتها من النقد الأجنبي، داعيًا إلى النظر للأمر بموضوعية، حيث أن السودان قبل الانفصال ليس هو ذاته بعد الانفصال.

الجدير بالذكر أن السودان تشهد منذ ديسمبر الماضي، احتجاجات واسعة تطالت بعد ذلك كافة أرجاء البلاد، للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير، بسبب فشله الاقتصادي حيث رفعت الحكومة سعر الخبز لثلاثة أضعافه.

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