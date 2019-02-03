ردًا على الاحتلال.. نائبة أردنية تُطالب بمطار" الأغوار"

طالبت النائب الأردنية "صباح الشعار" حكومة بلادها إلى الرد بشكل بشكل قاس على الحكومة الإسرائيلية بعد تشييد مطار "رامون" قبالة العقبة.

جاء ذلك خلال جلسة بمجلس النواب، اقترحت فيها الشعار إنشاء مطار مماثل في الأغوار كرد على مطار "تمناع"، حيث اعترضت الحكومة الصهيونية على بناء مطار الأغوار.



وأشارت النائبة أن إنشاء المطار في الأغوار، سيفتح باب الاستثمارات في منطقة الأغوار التي تعاني وأبناؤها مما ينهض بها.

الجدير بالذكر أن حكومة الاحتلال أصرت على انشاء مطار "تمناع" وتشغيله بالرغم من اعتراض الأردن، حيث شُيد بمحاذاة حدود مدينة العقبة جنوب المملكة، وذلك لوقوعه قبالة مطار الملك حسين في هذه المدينة، ما أثار مخاوف عمّان من وقوع حوادث جوية لتداخل الموجات والترددات.

​