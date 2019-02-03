استشهاد 3 معتقلين لدى الأمن السوداني

اكدت هيئة محامي دارفور في بيان لها ، امس السبت إن إثنين من المعتقلين لدى الأمن السوداني بجنوب كردفان قتلا على خلفية الاحتجاجت في البلاد، فيما تأكد مقتل معتقل ثالث بشرق السودان.



وحسب وسائل إعلام سودانية معارضة، إن كلاً من فائز عمر آدم، وحسن طلقا من أبناء دارفوا، تأكد دفنهما بأمر رسمي من نيابة العباسية (جنوب كردفان). وكانا قد اعتقلا نهاية العام الماضي.

من جانبها أكدت "لجنة أطباء السودان" ، وفاة أحمد الخير عوض الكريم والذي تم إعتقاله قبل يومين من أفراد الأمن.



وتسود حالة من السخط والغضب بين أهالي منطقة خشم القربة بولاية كسلا (شرق السودان) حالات الاستشهاد داخل سجون النظام.