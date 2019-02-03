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دعوات لاحتجاجات مسائية في السودان بعد استشهاد 3 اشخاص علي يد الأمن

منذ يوم
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دعوات لاحتجاجات مسائية في السودان بعد استشهاد 3 اشخاص علي يد الأمن

تجددت دعوات الخروج لاحتجاجات شعبية في السودان، اليوم الأحد 3 فبراير ، بعد استشهاد 3 اشخاص لدي الأمن السوداني بجنوب كردفان على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها السودان منذ 18 ديسمبر الماضي.

وقال "تجمع المهنيين" في بيانا على حسابه بـ"الفيس بوك" أن أماكن انطلاق "المواكب المسائية" الأحد، في مختلف المدن السودانية.


وتسير حالة من السخط في السودان بعد مقتل اثنين من المعتقلين لدى الأمن السوداني بجنوب كردفان على خلفية الاحتجاجات في البلاد، فيما تأكد مقتل معتقل ثالث بشرق السودان.

ويشهد السودان احتجاجات متواصلة منذ 18 ديسمبر الماضي نتيجة سوء الأحوال الإقتصادية التي وصلت الي حد عدم توافر الخبز ، ما أدي الي قمع الأمن للمحتجين وسقوط نحو 50 شخصا حسب منظمة العفو الدولية ، ومئات المصابين.

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