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مادورو لترامب: ترتكب أخطاء ستلطخ يديك بالدماء

منذ يوم
عدد القراءات: 339
مادورو لترامب: ترتكب أخطاء ستلطخ يديك بالدماء

قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، في مقابلة مع قناة La Sexta التلفزيونية الإسبانية، اليوم الأحد 3 فبراير ، موجها حديثه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يرتكب اخطاء ستلطخ يديه بالدماء.

وأوضح مادورو أن أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي "لا يمكن أن تكون الحديقة الخلفية" لأمريكا.

وذكر إنه في حال واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقول له "توقف، أنت ترتكب أخطاء ستلطخ يديك بالدماء".

وشدد علي أنه "لا نقبل إنذارا من أحد" ، بخصوص المهلة التي ستنتهي يوم 5 فبراي الجاري، والتي منحتها دول أوروبية له لإجراء انتخابات رئاسية وإلا ستعترف برئيس البرلمان خوان غوايدو، "رئيسا مؤقتا".

وتابع "نحن نعيش في بلدنا بشكل بسيط، ولا نريد لأحد أن يتدخل في شؤوننا، ونقوم باستعداداتنا للدفاع عن بلدنا".

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