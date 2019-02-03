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الأمم المتحدة: 10 ملايين يمني يعانون من الجوع الشديد

منذ يوم
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الأمم المتحدة: 10 ملايين يمني يعانون من الجوع الشديد

أوضح تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن اليوم الأحد 3 فبراير ، إن هناك 10 ملايين يمني (من أصل نحو 28 مليون)، يعانون من الجوع الشديد. 

جاء ذلك في ، الذي رصد الوضع الإنساني في البلاد منذ 16 حتى 23 يناير/ كانون الثاني الماضي. 

وأضاف التقرير أن "7.4 ملايين يمني بحاجة إلى علاج أو منع سوء التغذية، من بينهم 3.2 ملايين شخص يحتاجون إلى علاج لسوء التغذية الحاد". 
مشيرا إلى أن اليمنيين اصبحوا عرضة للمجاعة بشكل أكبر منذ تصاعد النزاع في مارس 2015. نتيجة الحرب التي شنها التحالف العربي بقيادة السعودية وبمشاركة إماراتية كبيرة.

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