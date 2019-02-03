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"حمس": ترشُّح بوتفليقة يضرّ بسمعة الجزائر

منذ يوم
عدد القراءات: 333
"حمس": ترشُّح بوتفليقة يضرّ بسمعة الجزائر

صرح أحمد صادوق، رئيس الكتلة النيابية لحركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالجزائر)، اليوم الأحد 3 فبراير ، إن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات القادمة يعد خطراً على مستقبل الجزائر، ويضر بسمعة البلاد بالداخل والخارج.

ورشحت أحزاب الائتلاف الحاكم بالجزائر، أمس السبت، بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة 18 أبريل القادم، ولكنه لم يعلن بشكل رسمي ترشحه.

وأوضح النائب صادوق، رئيس كتلة (حمس)، لـ"الخليج أونلاين"، "أن هذا الترشح أمر عبثي، وقد تُزوّر الانتخابات أو تكون بدون مشاركة".

وتشكك المعارضة الجزائرية في قدرة بوتفليقة (81 سنة)، الذي يحكم الجزائر منذ 1999، على إدارة شؤون البلاد في ظل حالته الصحية "المتدهورة".

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