السيطرة على حريق محدود بقطار 163 شمال أسوان

قال المهندس حسين الرشيدى، رئيس المنطقة الجنوبية للسكة الحديد بأسوان، إن الحريق الذى اندلع بقطار 163 المميز "أسوان- الإسكندرية"، فى المنطقة بين قريتى الأعقاب وبلانة "شمال أسوان"، محدود ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية فى الأرواح، وأنه تم الدفع بإمكانيات المنطقة الجنوبية لاحتواء حريق القطار، والذى اندلع فقط بالجرار الأمامى، نتيجة تصاعد أدخنة بمقدمة الجرار.. تم التعامل معها من خلال فرق الصيانة التابعة للمنطقة الجنوبية، وتم فصل الجرار واستبداله بجرار آخر لاستكمال رحلته إلى الإسكندرية، ولفت إلى أن الحريق لم يؤثر على حركة القطارات بين أسوان والقاهرة والعكس.