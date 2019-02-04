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لافروف مُعلقًا على الأزمة بفنزويلا.. سنواصل الدفاع عن القانون الدولي

منذ 19 ساعة
عدد القراءات: 403
لافروف مُعلقًا على الأزمة بفنزويلا.. سنواصل الدفاع عن القانون الدولي

تحدث وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" عن الأزمة بفنزويلا في كلمة ألقاها أمام الجامعة القرجيزية الروسية اليوم الاثنين، واصفًا تصريحات الرئيس ترامب حول إمكانية التدخل العسكري في فنزويلا بأنها تقوض أسس القانون الدولي.


كما أكد المسئول الروسي على مواصلة بلاده الدفاع عن القانون الدولي وتأييد المبادرات التي تتقدم بها بعض دول أمريكا اللاتينية، كالمكسيك والأوروجواي، والتي تستهدف تهيئة الظروف لإطلاق الحوار الوطني الشامل بمشاركة كافة القوى السياسية الفنزويلية.

وتطرق وزير الخارجية الروسي  للحديث عن الأزمة السورية مُشيرًا إلى أن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية شارف على الانتهاء.


واضاف بالتوازي مع محاربة الإرهاب، هناك مسار سياسي طرحت في إطاره روسيا وتركيا وإيران مبادرة لتشكيل اللجنة الدستورية السورية، بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد العام الماضي في سوتشي، والعمل على تشكيل اللجنة شارف على الانتهاء.

وأختتم تصريحاته مؤكدًا على أن القمة الثلاثية بين الرؤساء بوتين وأردوغان وروحاني حول سوريا، ستعقد في الـ14 من فبراير في سوتشي الروسية.

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