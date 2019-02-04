5 تفسيرات لقرار محمد بن سلمان بإنهاء حملته ضد "الفساد"

قبل أيام، أعلن الديوان الملكي السعودي أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد، برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، أنهَت أعمالها بعد استعادة 400 مليار ريال (100 مليار دولار)، على هيئة أُصول وأسهم في شركات وعقارات وودائع مالية، بعد حوالي 15 شهرا من إطلاقها (بدأت في نوفمبر 2017).



بيان الديوان الملكي كشف للمرة الأولى منذ انطلاق الحملة عن عدد الأمراء ورجال الأعمال الذين طالتهم يد ولي العهد تحت زعم محاربة الفساد. ووفقا للبيان، فقد طالت الاعتقالات 381 شخصا ما بين أمراء ورجال أعمال، قبل 87 شخصا منهم التسوية عقب اعترافهم بما وجه إليهم من اتهامات، بينما رفض 8 آخرين هذه الاتهامات، فيما أحيل 56 شخصا إلى النيابة العامة في قضايا أخرى غير الفساد.



الأمر المثير للانتباه في بيان الديوان السعودي أنه لم يكشف عن أسماء الثمانية أشخاص الذين رفضوا الاعتراف بالتهم الموجهة إليهم ورفضوا التسوية التي فرضها عليهم ولي العهد. كما لم يذكر البيان طبيعة القضايا الأخرى التي يخضع بسببها 56 شخصا للتحقيق في النيابة العامة.



الحملة التي أثارت جدلا كبيرا في لحظتها الأولى، أثارت جدلا أيضا بعد الإعلان عن انتهائها، لاسيما أن كل من طالتهم يد محمد بن سلمان في هذه الحملة انخفضت ثرواتهم بشكل رهيب، فالأمير الوليد بن طلال على سبيل المثال تراجعت ثروته من 19 مليار دولار إلى 15 مليار، ورجل الأعمال محمد العمودي الذي وقف خلف تمويل سد النهضة الإثيوبي ( وهو ما يفسر سر وساطة أثيوبيا للإفراج عنه)، انخفضت ثروته إلى 1.7 مليار دولار بعد أن كانت 8.7 مليار دولار، بحسب وكالة بلومبرغ الأمريكية.



هناك 5 تفسيرات يمكن أن تكون كلها أو بعضها وراء إعلان محمد بن سلمان قرار إنهاء الحملة ضد الفساد، يمكن أن نحصرها فيما يلي:



محاولة تحسين صورة ولي العهد بعد جريمة قتل جمال خاشقجي في قنصلية السعودية في اسطنبول بتركيا، وهي الجريمة التي دمرت ما تبقى من سمعة ولي العهد السعودي وأظهرت وجهه القبيح وطبيعته المتعطشة للقتل. بالإضافة إلى تجميل وجه المملكة فيما يخص ملف حقوق الإنسان، بعد تزايد حملات القمع والانتهاكات في سجون السعودية ضد كل المعتقلين على مختلف مشاربهم والتهم الموجهة إليهم.



الحملة حققت الأهداف المرجوة منها سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية. فقد تمكن ولي العهد الشاب من القضاء على ما تبقى من مراكز قوى داخل العائلة المالكة أو داخل مجتمع المال والأعمال في السعودية. الحملة نجحت في تشويه صورة كل خصوم ولي العهد، كما جمعت له مبلغا ضخما يتخطى 100 مليار دولار يساعده في الالتزامات التي يطالبه بها ولي النعم الأمريكي بين الحين والآخر.



مكنت الحملة ولي العهد الشاب من إحكام قبضته على كل الإمبراطوريات الإعلامية المملوكة لأمراء ورجال أعمال سعوديين. ضمن ابن سلمان ولائها المطلق له، وانضم إلى كتيبة المطبلين له مؤسسات مثل الحياة و روتانا وام بي سي.



توجيه رسالة لرؤوس الأموال الخارجية من أجل طمأنتها للقدوم والاستثمار في المملكة، خاصة أن الاستثمارات الخارجية في السعودية تعرضت لهزة كبيرة بعد حملة الاعتقالات، ثم تعرضت لهزة أكبر بعد كارثة اغتيال خاشقجي. هروب الاستثمارات من المملكة بدا واضحا بشكل فاضح خلال مبادرة مستقبل الاستثمار التي نظمتها السعودية في أكتوبر الماضي، حيث لم يحضر معظم وزراء المالية الغربيين وكذلك العديد من الشركات العملاقة. وتكمن أهمية هذه الاستثمارات في أن كل مشاريع محمد بن سلمان الجديدة مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر تعتمد بشكل أساسي على الشركات والاستثمارات الأجنبية.



وكما وجه محمد بن سلمان عبر إنهاء الحملة رسائل للخارج، فإنه وجه أيضا رسائل للداخل، أو بالأحرى رسالة واحدة فقط، هي: إذا أردت أن تسرق وتنهب وتراكم ثرواتك في السعودية، فعليك في البدء الخضوع لولي العهد وتقديم فروض الولاء والطاعة له. أراد ولي العهد أن يحصر الثروات في مجموعته الصغيرة من مساعديه ورجاله، وعمد إلى إفقار كل منافسيهم، ولعل هذا ما يفسر إفلاس شركات كبرى في المملكة مثل سعودي أوجيه وبن لادن.

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