ارتفاع ضحايا أنفلوانزا الخنازير إلي 11 شخص بالمغرب

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ارتفع عدد ضحايا مرض أنفلونزا الخنازير إلى 11 وعشرات الإصابات بالمغرب" منذ تفشي الوباء خلال الأسبوع الماضي.



وتتوزع هذه الحالات، بحسب بلاغ لوزارة الصحة ، إلى 4 حالات في الدار البيضاء، و3 حالات في طنجة، وحالة واحدة بكل من الرباط وفاس وطانطان وأزيلال.