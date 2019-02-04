Responsive image

15º

5
فبراير

الثلاثاء

26º

5
فبراير

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال عند حاجز الجلمة قرب جنين.
     منذ 10 ساعة
  • إصابة فلسطينيين بجروح خطيرة بعد إطلاق الاحتلال النار عليهما عند حاجز الجلمة في جنين.
     منذ 11 ساعة
  • إيطاليا تعطّل بيانا أوروبيا يعترف بغوايدو
     منذ 17 ساعة
  • العاهل الأردني يصادق على قانون العفو العام
     منذ 17 ساعة
  • مقتل رئيس عمليات شركة مملوكة لحكومة دبي في الصومال
     منذ 17 ساعة
  • أمير الكويت يستقبل أمير قطر
     منذ 19 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:15 صباحاً


الشروق

6:39 صباحاً


الظهر

12:08 مساءاً


العصر

3:11 مساءاً


المغرب

5:38 مساءاً


العشاء

7:08 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

ارتفاع ضحايا أنفلوانزا الخنازير إلي 11 شخص بالمغرب

منذ 12 ساعة
عدد القراءات: 411
ارتفاع ضحايا أنفلوانزا الخنازير إلي 11 شخص بالمغرب

ارتفع عدد ضحايا مرض أنفلونزا الخنازير  إلى 11 وعشرات الإصابات بالمغرب" منذ تفشي الوباء خلال الأسبوع الماضي.


وتتوزع هذه الحالات، بحسب بلاغ لوزارة الصحة ، إلى 4 حالات في الدار البيضاء، و3 حالات في طنجة، وحالة واحدة بكل من الرباط وفاس وطانطان وأزيلال.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers