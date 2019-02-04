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اغتيال مدير أحد موانئ دبي بالصومال ومقتل 11 بانفجار هائل

منذ 10 ساعة
عدد القراءات: 260
اغتيال مدير أحد موانئ دبي بالصومال ومقتل 11 بانفجار هائل

اغتيل مدير شركة "آي أند أو" التابعة لموانئ دبي العالمية في مدينة بوصاصو، بإقليم بونتلاند شمال شرقي الصومال ، بالتزامن مع قُتل 11 شخصاً وأُصابة آخرون، في تفجير سيارة ملغمة بسوق مزدحمة وسط العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال مسؤول حكومي بالصومال، اليوم، إن مسلّحين قتلوا رئيس عمليات شركة موانئ "بي آند أو" المملوكة لحكومة دبي، في منطقة بلاد بنط بالصومال.

من جهته أوضح ديق محمد، صحفي مستقل لوكالة الأناضول ّ، أن مسلحاً مجهول الهوية أطلق وابلاً من الرصاص على بول أنطونيو فورموسا، مدير شركة "موانئ بي آند أو"، التي تدير ميناء بوصاصو، بينما كان متجهاً إلى الميناء، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وكان فورموسا يعمل رئيساً على وحدة أعمال "موانئ بي آند أو"، التابعة لموانئ دبي العالمية، التي تسلمت إدارة ميناء بوصاصو (أحد أكبر موانئ البلاد) مطلع 2018، لمدة 30 عاماً.

وأعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن حادث الاغتيال والهجوم عقب تنفيذهما مباشرة.

وقالت الحركة في بيان على موقع "صومال ميمو" المحسوب على الحركة المسلحة، نقلاً عن مسؤول بالحركة: إن "التفجير استهدف مطعم بنادر الذي كان يجتمع فيه مسؤولون في بلدية مقديشو، وضباط في الأجهزة الاستخبارية".

في اطار متصل وقع انفجار في شارع مزدحم بسوق "حمرويني"، ثاني أكبر أسواق البلاد أدي لمقتل 11 شخصا علي الأقل وإصابة آخريبن، وطوّقت السلطات الأمنية موقع التفجير.

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