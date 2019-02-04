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تجدد الاحتجاجات في السودان وسط قمع قوات الأمن للمشاركين

منذ 8 ساعة
عدد القراءات: 249
تجدد الاحتجاجات في السودان وسط قمع قوات الأمن للمشاركين

تجددت الاحتجاجات في السودان ، اليوم الاثنين 4 فبراير ، للمطالبة برحيل نظام عمر البشير فيمل قامت الأمن بمواجهتها بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وانطلقت تظاهرات في العاصمة الخرطوم وامدرمان ووقعت مواجهات بين قوات مكافحة الشغب وعدد من المحتجين.

وردد المشاركون هتافات "حرية سلام عدالة" و "تسقط بس" وهي الشعارات التي درج المتظاهرون على ترديدها منذ اندلاع الاحتجاجات.

وتتواصل الاحتجاجات بالسودان منذ انطلاقها  في 18 ديسمبر الماضي ، نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية وعدم توافر الخبز ، ما أسفر عن استشهاد اكثر من 50 شخصا واصابة المئات نتيجة قمع قوات الأمن للمحتجين بالرصاص الحي والتعذيب بالمعتقالات.

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