أنصار الله تُحمل السعودية المسئولية كاملة عن مصير جميع الأسرى

أعلن "عبد القادر مرتضى" رئيس الوفد الحوثي لشؤون الأسرى والمعتقلين بأن لدى الحوثيين عددا من الأسرى السعوديين، موضحا أن بينهم ضباط برتب رفيعة.

جاء ذلك في تصريح لمرتضى خلال اجتماع مع وفد سعودي بالعاصمة الأردنية "عمان"، أكد فيه على أن لدى جماعة "أنصار الله" لديها عدد من الأسرى السعوديين ومن بينهم ضباط برتب عالية، مُشيرًا إلى أن مصير جميع الأسرى السعوديين مرتبط بمصير نظرائهم اليمنيين سواء في الداخل أو الخارج.



وأختتم رئيس الوفد الحوثي تصريحاته محملاً السعودية المسئولية كاملة عن مصير جميع الأسرى، كونها هي قائدة التحالف العربي.

الجدير بالذكر أن المفاوضات حول الأسرى انطلقت في العاصمة الأردنية عمان اليوم الثلاثاء، برعاية المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث ومشاركة الصليب الأحمر، لبحث تنفيذ الاتفاق المبرم في السويد حول تبادل الأسرى.

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