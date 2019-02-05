نوفوستي: 8 دول عربية تدعم عودة سوريا لـ"الجامعة العربية"

أشار مصدر دبلوماسي في بروكسيل إلى أن أن 8 دول عربية تدعم استعادة دمشق مقعدها في الجامعة العربية.

جاء ذلك حسب ما نقلته وكالة "نوفوستي" من تصريحات للدبلوماسي أكد فيها على أن ما لا يقل عن 8 من الدول الأعضاء في الجامعة، وهي لبنان والجزائر والعراق وتونس، ومصر والسودان والإمارات، تقف موقفا إيجابيا من عودة سوريا إلى المنظمة.



ومن جانبه علق "أحمد أبو الغيط" الأمين العام للجامعة يوم أمس الاثنين خلال مشاركته في لقاء وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في بروكسل، بأن استعادة سوريا مكانها في المنظمة العربية تتطلب توافق جميع أعضائها، لكن لا تزال هناك تحفظات، ولم يكشف البعض عن مواقفهم بعد.



الجدير بالذكر أن الجامعة العربية كانت قد علقت عضوية سوريا على بسبب الحرب التي بدأت في العام 2011.

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