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الأمن السوداني يقمع وقفات احتجاجية بالخرطوم

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 92
الأمن السوداني يقمع وقفات احتجاجية بالخرطوم

قمعت قوات الأمن السوداني، مساء اليوم الثلاثاء 5 فبراير ، الوقفات الاحتجاجية التي نظمها محامون ومعلمون، وخريجو جامعة بالعاصمة الخرطوم ، كما اعتقلت عدد منهم.

وأفاد شهود عيان أن الشرطة السودانية فرقت بالغاز المسيل للدموع، المحتجين من خريجي جامعة الخرطوم الداعمين للمطالبة بإسقاط نظام البشير أمام مباني الجامعة.

وأشاروا إلى أنه تم توقيف عدد من المحتجين (دون ذكر رقم) أثناء الوقفة الاحتجاجية.

وحسب شهود آخرون فأن قوات الأمن فرقت كذلك وقفة احتجاجية لعشرات المحامين أمام المحكمة العليا وسط الخرطوم، بالغاز المسيل للدموع.

ووفق إفادة مكتوبة، لحزب المؤتمر السوداني المعارض فانه"تم إطلاق الغاز المسيل على المعلمين"، خلال وقفة احتجاجية لهم بالخرطوم أمام وزارة التربية والتعليم بالعاصمة.كما تم توقيف العشرات من المعلمين "بطريقة عنيفة". 

من جانبها نظمت أساتذة من جامعة أم درمان ، وقفة احتجاجية بمباني الجامعة بمدينة أم درمان غربي البلاد، حسب تجمع المهنيين السودانيين ، كما نفذ عشرات الأطباء وقفة احتجاجية بعدد من مستشفيات البلاد، حسبما أوردت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، في بيان. 

فيما أعلنت لجنة صيادلة السودان عبر صفحتها الرسمية ، دخول الصيادلة بمختلف أرجاء البلاد في إضراب عن العمل ، واغلقت الصيادلة أبوابها في انحاء متفرقة من مدن البلاد.

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