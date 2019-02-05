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مصرع 4 أطفال نازحين بحريق التهم خيمتهم في كركوك

منذ 9 ساعة
عدد القراءات: 197
مصرع 4 أطفال نازحين بحريق التهم خيمتهم في كركوك

أكد مصدر أمني عراقي، مصرع 4 أطفال من عائلة واحدة، بعد أن التهمت النيران خيمتهم داخل مخيم للنازحين جنوب شرقي محافظة كركوك شمالي البلاد، ولقي 4 أطفال من أسرة واحدة مصرعهم باندلاع حريق في خيمتهم في نازراوة بناحية ليلان جنوب شرقي كركوك،  كما أصيب والدا الأطفال بحروق أيضا ونقلا إلى المستشفى، ولم يوضح المصدر سبب الحريق، لكن وسائل إعلام محلية قالت، إن "السبب هو انفجار مدفأة نفطية في الخيمة".
ولا يزال الكثير من النازحين غير قادرين على العودة لمناطقهم الأصلية بسبب تدمير منازلهم خلال الحرب فضلا عن عدم توفر البنى التحتية الأساسية للخدمات وعدم استقرار الوضع الأمني، وتسببت سيطرة تنظيم "داعش" على ثلث مساحة العراق صيف 2014، ومن ثم العملية العسكرية التي شنتها القوات العراقية لطرد التنظيم، والتي انتهت أواخر العام الماضي، بنزوح 5.8 ملايين عراقي عن منازلهم.

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