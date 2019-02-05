اعتقال نجلة المهدي وعدد من قيادات الأحزاب السودانية

أعلن حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة في السودان،في بيان ، مساء اليوم الثلاثاء 5 فبراير ، "اعتقال" أمينته العامة سارة نقد الله، ونجلة زعيم الحزب أم سلمة الصادق المهدي خلال تنفيذ وقفة احتجاجية بالعاصمة الخرطوم ، بالإضافة إلي عدد آخر من المشاركين".

وأعلن البيان اعتقال "القيادية بالحزب الجمهوري (معارض) أسماء محمود محمد طه، والمحامي والناشط الحقوقي البارز نبيل أديب، إلى جانب عدد آخر من النساء والرجال" دون ذكر عددهم.

وقال الحزب إن القوات الأمنية تعاملت مع المحتجين "بعنف مفرط، واعتقلت عشرات المواطنين الذين عبروا عن رأيهم بسلمية".

واكد البيان "اعتقال أكثر من 80 من أعضاء وقيادات حزب الأمة"، منذ بدء الاحتجاجات ؛ بالإضافة إلي الآلاف بين المتظاهرين والنشطاء والسياسيين والمهنيين والإعلاميين".

وفي وقت سابق الثلاثاء، فرقت الشرطة السودانية والقوات الأمنية، وقفات احتجاجية بالعاصمة الخرطوم، نظمها محامون ومعلمون، وخريجو جامعة، بحسب شهود عيان.