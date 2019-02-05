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إصابة 17 شخصًا في حريق هائل بجراج سيارات في الفيوم

منذ 7 ساعة
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إصابة 17 شخصًا في حريق هائل بجراج سيارات في الفيوم

أصيب 17 شخصا من سكان برج المدينة المنورة بحي دلة الكائن بمدينة الفيوم، عقب اندلاع حريق هائل بجراج السيارات أسفل البرج، وأسفرت الحريق عن التهام سيارتين داخل الجراج، إضافة إلى إصابة بعض رجال الحماية المدنية أثناء السيطرة على الحريق والسكان، وتم نقل 10 أشخاص إلى مستشفى الفيوم العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء الاسعافات الأولية، و7 تم إسعافهم فى المكان من قبل سيارات الإسعاف.

 

وتلقى أمن الفيوم، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ، بنشوب حريق فى برج المدينة المنورة بحى دلة بوسط مدينة الفيوم، وعلى الفور انتقل 6 سيارات من الحماية الحماية المدنية بالفيوم و5 سيارات إسعاف، للسيطرة على الحريق قبل امتداده لباقى الأبراج السكنية المجاورة للبرج.

 

وانتقل محافظ الفيوم  مدير أمن الفيوم، والمهندس أيمن عزت رئيس مدينة الفيوم، والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة إلى مكان الحريق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، تحرر محضر بالواقعة، وتم تكليف قسم الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق ومعرفة أسباب نشوبه وحصر التلفيات.

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