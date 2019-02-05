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سقوط أمطار متقطعة وهبوب رياح بالدقهلية

منذ 7 ساعة
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سقوط أمطار متقطعة وهبوب رياح بالدقهلية

شهدت معظم مدن ومراكز وقرى محافظة الدقهلية، مساء اليوم الثلاثاء، تغيرا مفاجئا فى حالة الطقس، وشملت التغيرات الجوية هطول امطار خفيفة متقطعة مع استمرار الرياح الباردة بالمقارنة بفترات النهار والتى شهدت رياحا محملة بالأتربة وسطوع لأشعة الشمس.

 

ورفعت الأجهزة التنفيذية من إجراءاتها لمواجهة موجة الطقس، وانتشرت سيارات الكسح فى الأماكن التى تشهد تجمعا لمياه الأمطار، لسحبها أول بأول، حتى لا تسبب التجمعات فى أى خطورة على المبانى أو حركة السير، كما حركت شركة الكهرباء فرق الطوارئ لمراجعة أعمدة الإنارة ومتابعة أى أسلاك مكشوفة، فيما قام مسئولو شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية بمراجعة بالوعات الصرف.

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