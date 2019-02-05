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وفاة سائحة ألمانية وطفلتين مصريتين بانهيار مبنى بالأقصر

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 222
وفاة سائحة ألمانية وطفلتين مصريتين بانهيار مبنى بالأقصر

لقيت سائحة ألمانية وطفلتين مصريتين مصرعهن إثر انهيار مبنى مساء الثلاثاء في حي سكني بوسط مدينة الأقصر السياحية، بحسب ما قال مسؤول أمني رفيع لفرانس برس، وقال المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه لأنه ليس مصرحا له التحدث الى الصحفيين "حتى الآن هناك سائحة ألمانية توفيت بالإضافة إلى طفلتين مصريتين".

وأضاف أن السائحة الألمانية كانت تمر بالمصادفة قرب المبنى لحظة انهياره قرابة الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (16،00 تغ) وقد توفيت متأثرة بإصابتها فور وصولها إلى المستشفى، وأصيب سائح ألماني آخر كان برفقة السائحة ونقل إلى المستشفى ولم يعرف بعد ما إذا كانت تربطه أي صلة عائلية بها أم لا، وفق مسؤولين أمنيين آخرين ومصادر طبية، كما أصيب 13 آخرون من قاطني المبنى ونقلوا إلى المستشفى، بحسب المصادر نفسها.

 

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