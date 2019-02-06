الحوثي: تصريحات واشنطن بشأن تسليم السلاح لطرف ثالث فضيحة

أشار "محمد علي الحوثي" رئيس جماعة أنصار الله "الحوثية" في اليمن، إلى أن التصريحات الأمريكية بشأن تسليم السلاح لطرف ثالث بالفضيحة.

جاء ذلك في بيان صدر عن الحوثي أكد فيه على أن تلك التصريحات تُمثل دليل على أن واشنطن لا تملك آلية للرقابة على أسلحتها، مُشيرًا إلى أن تصريحاتها لا تُعفيها من مسئوليتها في قتل اليمنيين.

وأضاف الحوثي قائلاً: تسليم واشنطن للسلاح بدون قيود يسقط حقها في الرقابة على الدول المصنعة للسلاح.

الجدير بالذكر أن شبكة "سي أن أن" الأمريكية كانت قد كشفت في تحقيق لها أن تحالف السعودية والإمارات ينقل أسلحة أمريكية الى جماعتي القاعدة و"داعش" في اليمن.

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