العفو الدولية تتهم الإمارات بنقل أسلحة إلى مُسلحين بـ"اليمن"

وجهت منظمة العفو الدولية اتهامات إلى الإمارات، تتضمن نقلها أسلحة إلى فصائل غير خاضعة للمساءلة ومتهمة بارتكاب جرائم حرب في اليمن.

جاء ذلك حسب بيان صادر عن منظمة العفو قالت فيه: إن القوات الإماراتية تحصل على أسلحة بمليارات الدولارات من دول غربية وتنقلها إلى مُسلحين في اليمن لا تخضع للمساءلة القانونية وترتكب جرائم حرب.

كما أشار البيان إلى أن تلك المجموعات تمثل كارثة كبرى على المدنيين باليمن، الذين سقط منهم الآلاف بسبب الحرب، ويقف ملايين آخرون على شفا المجاعة كنتيجة مباشرة للحرب.

وأختتم المنظمة بيانها بدعوة دول الغرب بوقف تسليح التحالف، ووقف بيع تلك الأسلحة.

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