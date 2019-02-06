نصر الله: مستعد لتأمين دفاع جوي للجيش اللبناني من إيران

أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأربعاء 6 فبراير ،لبيروت، بمناسبة الذكرى الـ40 للثورة الإيرانية ، أنه مستعد للذهاب إلى إيران لكي يجلب منظومة دفاع جوي للجيش اللبناني، لمواجهة الطائرات الإسرائيلية "المعتدية".

وقال انا مستعد أن أجلب دفاعا جويا إلى الجيش اللبناني لمواجهة الطائرات التابعة للكيان وكل ما يريده ليصبح أقوى جيش في المنطقة".

وأوضح إن "إيران مستعدة لمساعدة لبنان في مختلف المجالات، مضيفا: "هناك صديق كبير مخلص لا يريد منا شيئا".

واشار إلى أن " الكهرباء هي المشكلة التي سيواجهونها في مجلس الوزراء (اللبناني) ، موضحا أن إيران جاهزة لحلها بأقل من سنة وباسعار متدنية جداً".