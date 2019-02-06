Responsive image

16º

7
فبراير

الخميس

26º

7
فبراير

الخميس

 خبر عاجل
  • قوات الاحتلال تستهدف مرصدا للمقاومة جنوب قطاع غزة بذريعة اطلاق صاروخ نحو الاراضي المحتلة
     منذ 4 ساعة
  • الإعلام العبري: سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة بأشكول
     منذ 5 ساعة
  • لمندوبة البريطانية: لا يوجد مقترح في مجلس الأمن لاستخدام القوة العسكرية في فنزويلا
     منذ 5 ساعة
  • اعلام العبري: صافرات الإنذار تدوي في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة
     منذ 5 ساعة
  • الأسرى يعلنون الإضراب الشامل في المعتقلات بعد استشهاد الأسير فارس بارود جراء الإهمال الطبي المتعمد من قبل الاحتلال
     منذ 8 ساعة
  • لافروف: موسكو ستنسحب من معاهدة الصواريخ خلال ستة أشهر
     منذ 12 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:14 صباحاً


الشروق

6:37 صباحاً


الظهر

12:09 مساءاً


العصر

3:13 مساءاً


المغرب

5:40 مساءاً


العشاء

7:10 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

نصر الله: مستعد لتأمين دفاع جوي للجيش اللبناني من إيران

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 182
نصر الله: مستعد لتأمين دفاع جوي للجيش اللبناني من إيران

أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأربعاء 6 فبراير ،لبيروت، بمناسبة الذكرى الـ40 للثورة الإيرانية ، أنه مستعد للذهاب إلى إيران لكي يجلب منظومة دفاع جوي للجيش اللبناني، لمواجهة الطائرات الإسرائيلية "المعتدية". 

وقال انا مستعد أن أجلب دفاعا جويا إلى الجيش اللبناني لمواجهة الطائرات التابعة للكيان وكل ما يريده ليصبح أقوى جيش في المنطقة".

وأوضح إن "إيران مستعدة لمساعدة لبنان في مختلف المجالات، مضيفا: "هناك صديق كبير مخلص لا يريد منا شيئا". 

واشار إلى أن " الكهرباء هي المشكلة التي سيواجهونها في مجلس الوزراء (اللبناني) ، موضحا أن إيران جاهزة لحلها بأقل من سنة وباسعار متدنية جداً".

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers