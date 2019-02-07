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البشير يتعهد بالإفراج عن الصحفيين المُعتقلين

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 102
البشير يتعهد بالإفراج عن الصحفيين المُعتقلين

في محاولة للتقرب من المتظاهرين وامتصاص غضب الشارع السوداني، لإنهاء احتجاجات الخرطوم، قال الرئيس السوداني عمر البشير أمس الأربعاء: إن معظم الشبان يحوم شبح الفقر فوق رؤوسهم، وتعهد بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين.


جاء ذلك في تصريحات لصحفيين تمت دعوتهم للقصر الرئاسي لمناقشة الأحداث الأخيرة قال فيها: معظم المحتجين من الشباب، وهناك دوافع دفعتهم للخروج إلى الشارع من ضمنها التضخم الذي أدى لارتفاع الأسعار، وفرص التشغيل والوظائف المحدودة لا تتوازن مع عدد الخريجين، مُشيرًا إلى أن غضب الشاب نابع من التطبيق الخاطئ لقانون النظام، بصورة بعيدة عن مقاصد الشريعة الإسلامية.

كما أكد البشير على أن كل الصحفيين الذين اعتقلوا بالاحتجاجات سيفرج عنهم، لكنه حذر من زعزعة استقرار الدولة قائلا: "يمكن النظر لما حدث في ليبيا ومرات يحدث ابتزاز وحاجيب القضاة والشرطة والنيابة لوقف هذا.

الجدير بالذكر أن السودان تشهد الاحتجاجات منذ يوم 19 ديسمبر الماضي بسبب زيادة الأسعار والقيود على السحب النقدي وغيرها من المصاعب الاقتصادية، لكن تركيزها تحول إلى حكم البشير المستمر منذ 30 عاما، تم على إثرها اعتقال نحو 16 صحفيًا.

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