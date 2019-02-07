مسئول أردني: مطار تمناع يُهدد الملاحة بـ"إيلات"

اعترضت الأردن دوليا على المطار الصهيوني الجديد "تمناع"، والذي يشكل خطورة على الملاحة الجوية في ايلات بالقرب من مدينة العقبة.

جاء ذلك على لسان زير النقل الأردني :انمار الخصاونة" ردًا على استفسار لأحد النواب مجلس الشعب في جلسة يوم أمس قال فيها الوزير: اعترضت أكثر من مرة أمام منظمة الطيران الدولية.



ومن جانبه قال النائب "إبراهيم أبو العز"، صاحب الاستفسار انه تلقى إجابتان متناقضتان من السلطات المعنية في هيئة الطيران المدني، مُشيرًا إلى أن الإجابة الأولى تعتبر المطار يشكل خطورة، لكن هناك إجابة رسمية ثانية تتحدث عن عدم وجود خطورة.

الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال كانت قد بدأت في إنشاء مطار "تمناع" وسط رفض ظاهري من الأردن، التي احتجت أكثر من مرة لكن دون جدوى.

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