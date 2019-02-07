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مصرع وإصابة 24 شخصا في حادث تصادم أتوبيسين في طور سيناء

منذ 2 ساعة
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مصرع وإصابة 24 شخصا في حادث تصادم أتوبيسين في طور سيناء

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخرون، في حادث تصادم أتوبيسين بمنطقة الـ 60 كيلو قرب مدينة طور سيناء، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى طور سيناء العام، اليوم الخميس، وجاري حصر الجثث، ويشير الحصر المبدئي إلى مصرع 4 وإصابة 20 آخرين.

 

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