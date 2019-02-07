الأمن السوداني يقمع مواكب "ضحايا التعذيب والاعتقال" وسط الخرطوم

أطلقت الشرطة السودانية، اليوم الخميس 7 فبراير ، الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجيين في العاصمة الخرطوم، التي انطلقت استجابة لدعوات تجمع المهنيين و3 تحالفات معارضة ، تحت سمي مواكب "ضحايا التعذيب والاعتقال".

وأفاد شهود أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المحتجين الذين تجمعوا في أكثر من منطقة "بالسوق العربي وشارع الحرية"، وسط العاصمة، ورددوا هتافات تطالب بسقوط النظام.

وتشهد"شوارع الخرطوم الآن حالات كر وفر بين المحتجين والقوات الأمنية".

واكد الشهود أن المحتجين استطاعوا الخروج في 5 مواكب من أماكن مختلفة، بينها أماكن غير معلنة للتجمع من قبل المعارضة ، رغم الطوق الأمني الكبير الذي فرضته الشرطة والقوات الأمنية وإغلاقها الشوارع الجانبية بالخرطوم.

وذكروا أن الأمن انتشر في كل شوارع المدينة لمنع المحتجين من التجمع، واعتقل العشرات.