سيول وتجمعات كبيرة لمياه الأمطار بوسط سيناء

كشفت تقارير غرف العمليات المركزية بمحافظة شمال سيناء، عن حدوث جريان لسيول خفيفة بمناطق متفرقة في وسط سيناء، خاصة بمناطق وادي الكنتلا ووديان منطقة شرق مركز الحسنة ومركز نخل ووادي الجرافي، بسبب هطول الأمطار الغزيرة خلال اليومين الماضيين، ما أدى إلى تجمعات للمياه خاصة في مناطق الجديرات والكنتلا والحسنة وتمد ونخل والنقب وجبل المغارة.

وأكد المهندس نصر الله محمد نصر الله رئيس مجلس مدينة نخل، أن متابعات غرف العمليات لمستوى جريان المياه، أوضحت أن سريانها كان محدودا داخل الوديان، دون حدوث أية أضرار أو خسائر، وأن هناك عملية ربط ما بين غرفة عمليات المحافظة المركزية وغرف عمليات مركزي نخل والحسنة لمتابعة أية تطورات في تجمعات مياه الأمطار وإمكانية حدوث سيول خلال الساعات المقبلة.