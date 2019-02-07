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المغرب يستدعي سفيره بالرياض وينسحب من التحالف باليمن

منذ 2 ساعة
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المغرب يستدعي سفيره بالرياض وينسحب من التحالف باليمن

نقلت وكالة "أسوشيتد بريس" عن مسؤولين حكوميين مغاربة، اليوم الخميس 7 فبراير ، إن المغرب انسحب من المشاركة في التحالف العربي الذي تقوده في اليمن، كما استدعت سفيرها في السعودية.

وحسب الوكالة فإن المسؤول اوضح، إن المغرب لم يعد يشارك في التدخلات العسكرية أو الاجتماعات الوزارية في التحالف الذي تقوده السعودية.


وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قال في مقابلة الشهر الماضي مع قناة الجزيرة القطرية في برنامج إن مشاركة المغرب في اليمن قد "تغيرت".

وصرح أن المملكة  انسحبت من هذه المشاركة إثر تطورات حدثت على أرض الواقع، "وانطلاقا من تدبير التحالف وتقييم المغرب نفسه لهذه التطورات".
مشيرا إلى التطورات على مستوى الإنساني والسياسي.

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