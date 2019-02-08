Responsive image

8
فبراير

الجمعة

26º

8
فبراير

الجمعة

 خبر عاجل
  • مصادر عبرية: 415 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى هذا الأسبوع بحماية من شرطة الاحتلال وبمشاركة وزير الزراعة أوري أرئيل.
     منذ حوالى ساعة
  • وزير الطاقة الايراني يعلن عن توقيع اتفاق بين ايران والعراق في مجال الكهرباء معلنا بدء طهران بإعادة تأهيل قطاع الكهرباء العراقي
     منذ حوالى ساعة
  • مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الاسرائيلي تحاول اقتحام مسجد الأربعين في قرية العيسوية شرق القدس المحتلة
     منذ 3 ساعة
  • الرئاسة التركية: يجب على السلطات السعودية تسليم قتلة خاشقجي لتركيا كدليل على استعدادها لتحقيق العدالة
     منذ 3 ساعة
  • قوات الاحتلال تطلق النار بكثافة تجاه الأراضي الزراعية شرقي بلدة الفخاري شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة
     منذ 3 ساعة
  • قوات الاحتلال تطلق النار بكثافة تجاه الأراضي الزراعية شرقي بلدة الفخاري شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة
     منذ 3 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:13 صباحاً


الشروق

6:37 صباحاً


الظهر

12:09 مساءاً


العصر

3:13 مساءاً


المغرب

5:41 مساءاً


العشاء

7:11 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

بيان هام من رئاسة الجمهورية بخصوص تعديل الدستور لمد فترات الرئاسة

منذ 9 دقيقة
عدد القراءات: 56
بيان هام من رئاسة الجمهورية بخصوص تعديل الدستور لمد فترات الرئاسة

بيان رئاسة الجمهورية ..

" ان الساحة الوطنية شهدت مؤخرا حراكا قويا للتأكيد على التمسك بفخامة رئيس الجمهورية قائدا للبلاد و بنهجه القيم فى تسيير شئون الدولة , و لاحظنا ان مجموعة كبيرة من البرلمانيين شرعت فى التنسيق لجمع توقيعات من النواب سعيا لتغيير بعض مواد الدستور على نحو يفتج امام السيد رئيس الجمهورية امكانية الترشح للاستحقاقات الانتخابية الرئاسية القادمة خلافا لنص الدستور , و يتقدم السيد الرئيس بجزيل الشكر لكل من عبروا او ينوون التعبير عن تمسكهم بشخصه , و بالنهج الذي ارساه , و انه على يقين من ان حراكهم هذا صدر عن حسن نية , و قصد صادق ان يستمر البلد فى تقدم و نمو مطردين فى ظل الأمن و الاستقرار , و عليه قررنا انه يجب المحافظة على النهج الدستوري المتبع حاليا فى تسيير الشأن العام , و ان يبقى كمرجعية اولى للدولة بغض النظر عن الاشخاص المكلفين من طرف الشعب لقيادة البلد , و عليه يؤكد السيد الرئيس بموقفه الثابت و المتمثل فى تصميمه على احترام دستور البلاد و عدم قبوله اي تعديل دستوري يمس المواد الخاصة بمدد و فترات انتخابات الرئاسة , و هى المواد المحصنة لعدد مرات الترشح و عدم تغيرها طبقا للمادة المحصنة لذلك , و يدعو الرئيس الى وقف كل المبادرات المتعلقة باية تعديلات دستورية تخص من قريب او بعيد الانتخابات الرئاسية , بل ندعو الى تعزيز المنظومة الديمقراطية و التبادل السلمى للسلطة و تقوية مؤسسات الدولة و حشد الصفوف لمواجهة دعاة الفتنة و التطرف و العنف و التفرقة .. حفظ الله الوطن .."

الرئيس محمد ولد عبد العزيز
صدر فى رئاسة الجمهورية الموريتانية بنواكشوط ..

الثلاثاء 15 يناير 2019

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers