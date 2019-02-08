تجدّد الاحتجاجات السودانية للمطالبة بإسقاط النظام

شارك الآلاف من السودانيين في الاحتجاجات التي تجددت في العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من ولايات السودان، اليوم الجمعة 8 فبراير ، للمطالبة بتنحي نظام عمر البشير .

وقال "تجمّع المهنيين السودانيين" الذي ينظم مظاهرات مناهضة للحكومة،في بيان له نشره على صفحته عبر "فيس بوك" إن بعض مناطق البلاد شهدت، الجمعة، "حراكا ثوريا".

واكد أن محتجين في بعض المناطق ما زالوا في الشوارع، فيما "تتأهّب أخرى مناطق للخروج".

وأوضح أن الاحتجاجات شملت أحياء بمدن الخرطوم و"أم درمان"، ومنطقة "الحاج يوسف"، فضلًا عن مدينة "خشم القربة" بولاية كسلا (شرق)، ومناطق "سقدان" بالولاية الشمالية (شمال).

وأرفق التجمع النقابي بيانه بصور لآلاف المحتجين في مدينة خشم القربة التابعة لـ"كسلا".

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لتظاهرات انتظمت عقب صلاة الجمعة، في أحياء و"دنوباوي" و"بيت المال" و"جبرة" شمال الخرطوم.



وامس توسعت الاحتجاجية في العاصمة السودانية، وانتقلت من وسط الخرطوم إلى عدد من أحياء المدينة، فرقتها الشرطة بالغاز المنسيل للدموع.