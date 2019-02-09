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مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

منذ 8 دقيقة
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مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

لقى شخصين مصرعهما وأصيب أثنين أخرين، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى اتجاه الإسكندرية بمحافظة البحيرة، وتلقى أمن البحيرة، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى بدائرة قسم شرطة النوبارية اتجاه الإسكندرية.

 

بالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارتين ملاكى، في أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى لانحرافها وانقلابها بجانب الطريق، وأسفر الحادث عن وفاة 2 وإصابة 2 آخرين من مستقلى السيارتين الأولى والثانية بكدمات وسحجات بسيطة وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون والمصابان لذات المستشفى للعلاج، وتم إزالة آثار الحادث وسيولة حركة المرور بالطريق.

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