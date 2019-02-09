غضب أردني احتجاجًا على اتفاقية الغاز مع "إسرائيل"

اجتاح وسمْ غاز_العدو_احتلال منصات التواصل الاجتماعي، في حملة وطنية لإسقاط اتفاقية الغاز الأردنية مع "إسرائيل"، وسط حالة من الغضب والسخط الكبيرين في صفوف المواطنين الأردنيين، وانهال النشطاء على "تويتر" بالتعبير عن رفضهم القاطع لاتفاقية الغاز، معتبرين إياها تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يقتل الأطفال والفلسطينيين، ودعم له على حساب نضالات الشعب الفلسطيني ودماء شهداءه.

ووقعت شركة الكهرباء الأردنية اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من "إسرائيل" مع شركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية المطورة لحوض شرق البحر، وتقضي الاتفاقية بتزويد الشركة الأردنية بـ40% من حاجتها من الغاز الموجود في حقل "لفيتان البحري" قبالة حيفا المحتلة، لتوليد الكهرباء على مدى 15 عامًا، والتفّت الحكومة الأردنية على شرط "ضرورة موافقة مجلس النواب على الاتفاقية" من خلال توقيعها بين شركتين وليس بين دولتين. وتنص المادة 33 من الدستور الأردني على أن "المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات، أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".

واتفقت شركة البوتاس العربية الأردنية وشركة برومين الأردن في 2014 على استيراد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي (نحو سبعين مليار قدم مكعب) من حقل "تامار" على مدى 15 عاما وذكرت التقارير في ذلك الوقت أن قيمة الصفقة 771 مليون دولار.

وفي سبتمبر عام 2016 تم إبرام اتفاق أكبر بقيمة عشرة مليارات دولار لتصدير الغاز إلى الأردن من حقل "ليفياثان" البحري، ويتوقع .أن يبدأ تسليم الشحنات في نهاية 2019، وبموجب الاتفاق ستدخل ملايين الدولارات خزينة الكيان الاسرائيلي لاستيراد الأردن، الغاز المنهوب من الاراضي الفلسطينية المحتلة، دون تمرير الاتفاق عبر مجلس النواب، مع اقتراب موعد استيراد الغاز من حقل "ليفياثان" الغازي في فلسطين المحتلة.