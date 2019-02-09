قطع المياه عن عدة مناطق في 6 أكتوبر

أعلن المهندس “مصطفى فهمي” – رئيس جهاز تنمية مدينة “الشيخ زايد” – اليوم السبت، عن انقطاع المياه عن عدة مناطق، وذلك نظرًا لأعمال الإصلاح والصيانة بخط المياه قطر 1800 مم من المأخذ المُغذّي لمحطة المياه، وأنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: الحيّان (16 – 17)، والحي 13 بالمجاورة 6، بمدينة “الشيخ زايد”، وكذا ببعض المناطق بالتوسعات الشمالية لمدينة 6 أكتوبر، وذلك ابتداءً من الساعة 8 صباح غدٍ الأحد وحتى الساعة 2 مساء نفس اليوم.

وأكد “فهمى” أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه يتم تلقّي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ 24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100) الخاص بالمدن الجديدة.