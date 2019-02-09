مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث تصادم بجنوب سيناء

لقي شخص مصرعه وأصيب 14 آخرون في تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص، على بعد ٥ كيلو من كمين عيون موسى اتجاه رأس سدر، مساء اليوم، وتم نقل المصابين والجثة إلى مستشفى رأس سدر، وكان أمن جنوب سيناء، قد تلقى إخطارا من قسم شرطة رأس سدر، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص أجرة نتج عنه مصرع شخص من ركاب السيارة الملاكي وإصابة 14 آخرين ومازال جاريا استخراج الجثة من السيارة الملاكي بمعرفة الحماية المدنية وإخلاء الموقع من المصابين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس سدر وسيتم تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى السويس بسيارات الإسعاف، كما تم إبلاغ المرور وتحرير محضر بالحادث.