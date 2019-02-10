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بسبب اختراق مجالها الجوي.. قطر تشكو البحرين بمجلس الأمن

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 104
بسبب اختراق مجالها الجوي.. قطر تشكو البحرين بمجلس الأمن

اتهمت حكومة قطر القوات البحرينية بانتهاك سيادتها، بسبب اختراقات الأخير لمجالها الجوي.
جاء ذلك في رسالة وجهتها مندوبة قطر الدائمة لدى المنظمة العالمية "علياء أحمد بن سيف آلأ ثاني" قالت فيها: أن قطر أبلغت مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بقيام طائرة تابعة للقوات الجوية البحرينية بانتهاك المجال الجوي القطري دون إذن مسبق من السلطات القطرية المختصة يوم الخميس 27 ديسمبر 2018.


وأشارت آل ثاني  إلى أن استمرار الخروقات الجوية من قبل البحرين وانتهاكها للسيادة القطرية، وما تشكله تلك الخروقات الخطيرة من انتهاك صارخ للقانون الدولي، علاوة على استمرار المحاولات لافتعال حوادث من شأنها زيادة التوتر في المنطقة ودون اعتبار لأمن دولة قطر واستقرارها.

وفي ختام رسالتها شددت المندوبة القطرية على أن بلادها ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي والبحري وأمنها القومي، مُحملة البحرين المسؤولية عن الخرق الجوي، مؤكدة على وجوب التزامها بالاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

ويأتي هذا التصعيد وسط استمرار الأزمة الخليجية التي بدأت عقب إعلان كلاً من "السعودية والإمارات والبحرين ومصر" يوم 5 يونيو 2017 قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر مع فرض مقاطعة سياسية واقتصادية على الإمارة.

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