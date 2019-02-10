الحكومة المغربية تتهم جهات بمحاولة إلحاق الضرر بأمن البلاد

اتهم "سعد الدين العثماني" رئيس الحكومة المغربية ، جهات لم يذكرها بمحاولة إلحاق الضرر بأمن بلاده واستقرارها.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمس السبت خلال اجتماع اللجنة المركزية لشبيبة حزب العدالة والتنمية "الحاكم" بمدينة بوزنيقة قرب الرباط، حيث أكد على أن هناك من يحاول أن يضر بأمن البلد، واستقراره وأن يضر بقضاياه الكبرى الوطنية، خصوصا قضية الوحدة الترابية لإقليم الصحراء.



واضاف العثماني: واثقون في المستقبل، والثقة في بلادنا موجودة رغم الزوابع والمشوشات ورغم المناوئين، مُشيرًا إلى أن المغرب أصبح البلد الأول في إفريقيا من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية.



يذكر أن قضية إقليم الصحراء كانت قد بدأت في عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب والبوليساريو إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.



ومن جانبها تُصر الرباط على أحقيتها بالصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادته، بينما تطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم.

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