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السودان: إطلاق سراح 11 صحفيًا اعتقلوا أثناء الاحتجاجات

منذ دقيقة
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السودان: إطلاق سراح 11 صحفيًا اعتقلوا أثناء الاحتجاجات

أعلن الأمن السوداني إطلاق سراح 11 صحفيا جرى اعتقالهم خلال الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم مؤخرا.


جاء ذلك حسب إفادة المركز السوداني للخدمات الصحفية يوم أمس السبت، حيث أكد على أن الأمن أطلق سراح الصحفيين المحتجزين إنفاذا لقرار الرئيس عمر البشير، مُشيرًا إلى أن عدد المفرج عنهم بلغ نحو 11 صحفيًا، بينهم رئيس تحرير صحيفة الميدان.


يأتي ذلك عقب إعلان وزير الإعلام والاتصالات السوداني يوم أمس، إن إطلاق سراح الصحفيين الموقوفين أثناء الأحداث، سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد تعهدات البشير بإطلاق سراح كل الصحفيين.

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