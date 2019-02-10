بعد سحب سفيرها بالرياض.. أنباء عن استدعاء المغرب لسفيرها بالإمارات

كشفت مواقع إخبارية مقربة من السلطات المغربية ، أن المغرب استدعت سفيرها بالإمارات الاسبوع الماضي ، وذلك بالتزامن مع استدعاءها لسفيرها بالرياض.

وأفاد موقع "آشكاين" المقرب من السلطات المغربية، "نقلا عن مصدر مطلع بأن المملكة الرباط استدعت سفيرها لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد آيت وعلي، للتشاور ، وذلك بعد تصاعد حدة التوتر بين المغرب وبعض البلدان الخليجية، كالمملكة العربية السعودية".

كما أكد موقع "هبة بريس"، المقرب بدوره من السلطة، خبر استدعاء السفير المغربي بالإمارات، حيث قال نقلا عن مصادر مطلعة إن "المغرب استدعت سفيرها لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد آيت وعلي، للتشاور".