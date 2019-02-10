Responsive image

10
فبراير

الأحد

26º

10
فبراير

الأحد

 خبر عاجل
  • ظريف يصل العاصمة اللبنانية بيروت على رأس وفد سياسي وتجاري رفيع
     منذ 4 ساعة
  • مقتل 8 رجال أمن أفغان في هجوم لطالبان
     منذ 4 ساعة
  • "قسد" تعلن بدء "المعركة الحاسمة" ضد "داعش"
     منذ 4 ساعة
  • ضابط فنزويلي يعلن انشقاقه عن مادورو وولائه لغوايدو
     منذ 5 ساعة
  • حماس تغلق مكتب المركز الفلسطيني للإعلام أحد أذرعها الإعلامية بسبب الأزمة المالية
     منذ 5 ساعة
  • قناة القدس تقرر الإغلاق بسبب الأزمة المالية
     منذ 7 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:12 صباحاً


الشروق

6:35 صباحاً


الظهر

12:09 مساءاً


العصر

3:15 مساءاً


المغرب

5:43 مساءاً


العشاء

7:13 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

بعد سحب سفيرها بالرياض.. أنباء عن استدعاء المغرب لسفيرها بالإمارات

منذ 10 دقيقة
عدد القراءات: 59
بعد سحب سفيرها بالرياض.. أنباء عن استدعاء المغرب لسفيرها بالإمارات

كشفت مواقع إخبارية مقربة من السلطات المغربية ، أن المغرب استدعت سفيرها بالإمارات الاسبوع الماضي ، وذلك بالتزامن مع استدعاءها لسفيرها بالرياض.

وأفاد موقع "آشكاين" المقرب من السلطات المغربية، "نقلا عن مصدر مطلع بأن المملكة الرباط استدعت سفيرها لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد آيت وعلي، للتشاور ، وذلك بعد تصاعد حدة التوتر بين المغرب وبعض البلدان الخليجية، كالمملكة العربية السعودية".

كما أكد موقع "هبة بريس"، المقرب بدوره من السلطة، خبر استدعاء السفير المغربي بالإمارات، حيث قال نقلا عن مصادر مطلعة إن "المغرب استدعت سفيرها لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد آيت وعلي، للتشاور".

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers