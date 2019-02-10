صحيفة سويسرية: واقع الإمارات الداخلي مختلف عما تبديه من"تسامح"

قالت صحيفة "لوتون" السويسرية تعليقا بابا الفاتيكان فرانسيس، الأخيرة للإمارات في إطار مؤتمر "الأخوّة الإنسانية" ، إن كل هذا "للاستهلاك الإعلامي والدعاية الخارجية لمخاطبة النخب الغربية وصناع القرار، أما في الداخل فالواقع مختلف" عما تبديه من تسامح .

وأوضحت أن "الإمارات ترفع شعار التسامح، وتخصص له وزارة، وميثاقا وطنيا، ومهرجانا، وعلى المستوى السياسي يُعتبر قادة الإمارات ألدّ الأعداء للتعددية السياسية".

واضافت أن "كل معارضي النظام يقبعون في السجون والمعتقلات، سواء من الإسلاميين أو الليبراليين، وآخر ضحية لهذه القبضة الاستبدادية الحديدية المدافعون عن حقوق الإنسان وفي مقدمتهم المواطن أحمد منصور الذي حكم عليه في شهر مايو 2018 بعشر سنوات سجنا".