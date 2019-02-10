Responsive image

10
فبراير

الأحد

26º

10
فبراير

الأحد

 خبر عاجل
  • ظريف يصل العاصمة اللبنانية بيروت على رأس وفد سياسي وتجاري رفيع
     منذ 5 ساعة
  • مقتل 8 رجال أمن أفغان في هجوم لطالبان
     منذ 5 ساعة
  • "قسد" تعلن بدء "المعركة الحاسمة" ضد "داعش"
     منذ 6 ساعة
  • ضابط فنزويلي يعلن انشقاقه عن مادورو وولائه لغوايدو
     منذ 6 ساعة
  • حماس تغلق مكتب المركز الفلسطيني للإعلام أحد أذرعها الإعلامية بسبب الأزمة المالية
     منذ 7 ساعة
  • قناة القدس تقرر الإغلاق بسبب الأزمة المالية
     منذ 8 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:12 صباحاً


الشروق

6:35 صباحاً


الظهر

12:09 مساءاً


العصر

3:15 مساءاً


المغرب

5:43 مساءاً


العشاء

7:13 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

صحيفة سويسرية: واقع الإمارات الداخلي مختلف عما تبديه من"تسامح"

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 119
صحيفة سويسرية: واقع الإمارات الداخلي مختلف عما تبديه من"تسامح"

قالت صحيفة "لوتون" السويسرية تعليقا بابا الفاتيكان فرانسيس، الأخيرة للإمارات في إطار مؤتمر "الأخوّة الإنسانية" ، إن كل هذا "للاستهلاك الإعلامي والدعاية الخارجية لمخاطبة النخب الغربية وصناع القرار، أما في الداخل فالواقع مختلف" عما تبديه من تسامح .

وأوضحت أن "الإمارات ترفع شعار التسامح، وتخصص له وزارة، وميثاقا وطنيا، ومهرجانا، وعلى المستوى السياسي يُعتبر قادة الإمارات ألدّ الأعداء للتعددية السياسية".

واضافت أن "كل معارضي النظام يقبعون في السجون والمعتقلات، سواء من الإسلاميين أو الليبراليين، وآخر ضحية لهذه القبضة الاستبدادية الحديدية المدافعون عن حقوق الإنسان وفي مقدمتهم المواطن أحمد منصور الذي حكم عليه في شهر مايو 2018 بعشر سنوات سجنا".

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers